Athenaeum Tour, la buona cucina pugliese va in giro con i cuochi fuori sede

Partirà da Foggia la 2^ edizione dell’Athenaeum Tour - in giro con i #CuochiFuoriSede, l’evento organizzato da La cucina del Fuorisede, blog nato nel 2015 da un’idea di Andrea e Valentina Pietrocola e di tanti altri amici, in partnership con Granoro.

L’Athenaeum tour sarà presentato in conferenza stampa lunedì 16 aprile alle ore 11.00 presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, degli alimenti e dell’ambiente, Università di Foggia (aula V – primo piano). Ad illustrare le tappe e le novità della 2^ edizione dell’evento itinerante saranno la professoressa Vittoria Pilone, coordinatrice del Corso di Laurea in Scienze Gastronomiche e docente di Economia Aziendale e Marketing dei Prodotti Alimentari; il professore Antonio Stasi, docente di Economia ed Estimo Rurale presso la Facoltà di Agraria di Foggia; Giuseppe Martelli, social media manager Granoro; Rino Porro, ufficio stampa Granoro; Andrea Maria e Valentina Pia Pietrocola, blogger de La Cucina del Fuorisede, ideatori e curatori del progetto Athenaeum Tour.

“L’AtheneumTour - in giro con i #CuochiFuoriSede è un modo simpatico e divertente per diffondere la nostra cucina a macchia d’olio. Insieme a Granoro saremo ancor di più fuorisede perché andremo a trovare gli studenti a ‘casa loro’, nelle loro città”,raccontano Valentina e Andrea. Sono otto le tappe previste: si parte da Foggia il 26 aprile e si continua a Bari il 27. Poi, durante il mese di maggio il 3 a Napoli, il 14 a Torino, il 16 a Milano, il 18 a Bologna, il 21 a Roma e il 28 a Chieti. Prenderà il via anche un photo-contest che avrà in palio incredibili premi offerti dagli sponsor. Non mancheranno le sorprese, assicurano gli organizzatori dell’Athenaeum Tour che invitano tutti ad accoglierli braccia aperte e, ovviamente, a stomaco vuoto: a riempirlo ci penseranno loro! La prima edizione dell’evento, svoltasi nel 2016, ha fatto registrare 650mila condivisioni, circa duemila studenti incontrati, oltre 1300 fotografie, +20mila like. Media partner dell’Athenaeum Tour sono: Pop Corn, Saygood, Zon, Radio Nova Ions, FacceCaso, PR Communication.