Vigilia di Natale con 'furto' autorizzato: per le vie di Foggia c'è "Arte da rubare"

Si chiama “Arte da rubare” il collettivo internazionale di artisti che opera in tutto il mondo. L’artista Sinuhe da Foggia ha scelto la vigilia di Natale per organizzare la performance in città.

In alcune vie del centro ha sistemato alcune sue opere con l’avvertenza: “Quest’opera può essere presa liberamente. Il furto in questo caso non è reato ma la condivisione di una performance artistica. Hai un solo impegno: inviare un selfie della collocazione dell’opera stessa o del momento dell’appropriazione debita”. L’intento dell’iniziativa è quello di creare un contatto diretto tra il manufatto artistico e il pubblico. Ogni “furto” e ogni “ladro” diventano così parte integrante del progetto.