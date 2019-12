Foggia scarta i regali di Natale: ruota panoramica, pista di pattinaggio e l'accensione dell'albero con "Il volo dei desideri"

È sicuramente una delle giornate più attese e sentite dai foggiani. Un momento che unisce i cuori di grandi e piccini. È l’accensione dell’albero di Natale, che dà idealmente il via alle festività natalizie porterà colori, luci, gioie, aspettative nella città di Foggia.

Anche quest’anno, piazza Cavour accoglierà l’evento “Il volo dei desideri”, la delega ufficiale offerta ai piccoli, ad accendere con i loro sogni uno dei simboli della più importante festività religiosa dell’Occidente: l’albero di Natale. L’evento, giunto alla sesta edizione, partirà come di consueto alle ore 18 per poi terminare in serata, quando gli alberi di Natale saranno accesi. Sì, perché rispetto alle scorse edizioni, una delle novità sarà la presenza di quattro alberi di Natale, tre dei quali fatti in legno e predisposti ai lati di piazza Cavour: avranno il compito di raccogliere i desideri di tutti i bambini di Capitanata. Banditi, dunque, i palloncini – seppur ecologici e biodegradabili –, segnale di una maggiore attenzione al tema ambientale e volontà di sensibilizzare alla riduzione dell’uso della plastica. I più piccoli si affideranno a una tradizionale letterina da appendere agli alberi per esternare i propri desideri. Dinanzi al pronao della villa comunale, poi, sorgerà il quarto albero, quello più grande, di oltre 18 metri.

Fortemente voluta dal sindaco Franco Landella per il tramite dell’assessorato alla Cultura, nella persona di Anna Paola Giuliani e del dirigente alla cultura Carlo Di Cesare, oltre che dell’assessorato alla Pubblica Istruzione nella persona di Claudia Lioia, Il Volo dei desideri è realizzato come sempre in collaborazione con l’associazione Di terra e di mare.

Sul palco, oltre alla giunta comunale in festa, faranno la loro comparsa i cori delle scuole San Giovanni Bosco, De Amicis, Garibaldi e Marcelline, a cui farà seguito l’esibizione del soprano e consigliere del Teatro pubblico pugliese, Giulia Panettieri. Un momento musicale che culminerà con i canti del coro Lanza Perugini diretti dalla stessa Panettieri.

L’accensione del grande albero, inoltre, sarà preceduta da un’emozionante performance di danza aerea. La festa sarà presentata dall’artista e front man Emanuele Pacca, oltre che ravvivata da una street band, da elfi, da Babbo e Mamme Natale, insieme alla mascotte dell’evento.

La novità più interessante non può che essere la presenza della ruota panoramica di Euro Wheel, installata davanti al pronao della villa comunale. L’occasione per godersi Foggia dall’alto, scoprendo le bellezze del suo centro storico. Un’attrazione pensata anche per gli amici a 4 zampe, che potranno effettuare il giro panoramico insieme ai padroncini, muniti di guinzaglio. Cambia posto, ma resta tra le maggiori attrazioni, la pista di pattinaggio, posta all’ingresso di via Lanza.

Ancora qualche ora, e Foggia potrà iniziare a scartare i suoi regali di Natale.