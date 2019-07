“Di lago in mare” arriva ad Ischitella per promuovere l’Economia blu. Domenica 28 luglio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Domenica 28 luglio “Di lago in mare”, il ciclo di eventi organizzato dal Gal Gargano Agenzia di sviluppo, dopo aver esplorato l’incantevole arcipelago delle Isole Tremiti e il rinomato centro ittico e naturalistico di Cagnano Varano, farà tappa ad Ischitella borgo che sorge sul promontorio del Gargano, a circa 300 metri sul livello del mare in una zona ricca di sorgenti d’acqua, da cui si gode di un panorama mozzafiato con vista fino alla costa croata.

Sarà la Piazza del Porto a Foce Varano a fare da location ai diversi momenti di vitalità sociale e culturale - tra visite guidate, degustazioni di prodotti tipici, workshop e show cooking – che hanno l’obiettivo di promuovere l’Economia blu e i suoi pilastri: pesca/acquacoltura, turismo, diportismo, buono stato ambientale del mare e delle lagune. Si parte alle 10.30 con attività di informazione e animazione a cura del Gal Gargano e con l’open door che prevede la visita guidata alla bellissima Riserva Naturale dello Stato e al bosco sperimentale Isola Varano. “Il nome trae in inganno, perché di un’isola vera e propria certamente non si tratta, ma la fauna, la flora e la particolare posizione contribuiscono a farne a tutti gli effetti un lembo di terra a se, circondato dalle acque del mare e del lago e diviso dalla terraferma dai due canali: quelli della Foce di Capoiale e di Foce Varano, che mettono in comunicazione le acque di quest’ultimo lago con il mare aperto”, scrive Carmine de Leo in Gargano. Storia, arte, ambiente e leggende. E proprio lungo il Lago di Varano, il più grande dell’Italia meridionale, si estende la Riserva Naturale Statale Isola di Varano con 145 ettari di natura incontaminata, rifugio di aironi, fenicotteri e cormorani. Sulle rive del Lago di Varano si trova la Chiesa del Crocifisso, sorta sulle rovine dell’antica cittadella medievale di Bayranum, dove tutt’intorno si estende la natura incontaminata della Riserva Statale Isola Varano e dei Boschi di Ischitella e Carpino.

Dopo aver esplorato questi luoghi meravigliosi, alle 12.45 ci sarà il Coffee Break con la degustazione di prodotti tipici della pesca e dell’acquacoltura. Attraverso l’assaggio di questi prodotti sarà possibile scoprire sapori antichi e ricette tipiche, a volte “dimenticate” dell’area del GAL, e diffondere la conoscenza dell’eccellente qualità del pesce del mare e della laguna. La giornata continuerà alle ore 16.00 con l’open door al Lago di Varano dove un biologo racconterà l’ambiente lagunare e gli acquacoltori del Consorzio pescatori lagunari di Ischitella faranno conoscere i loro impianti.

Alle 19.00, dopo i saluti istituzionali, il Gal si presenterà alle comunità costiere con due interessanti workshop. Alle 19.30 è in programma quello a cura della dott.ssa Monica Contegiacomo su “Consumo consapevole dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura: come leggere l’etichetta e riconoscere i marchi”; alle 20.30 quello della dott.ssa Antonella Mirizzi sulle proprietà nutrizionali del pesce povero. La giornata si concluderà con lo show cooking, a partire dalle 21.30, a cura di esperti del settore gastronomico che porteranno i presenti alla scoperta dei sapori e delle ricette tipiche dell’area marino costiera lagunare. L’open door e la visita guidata sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Per la prenotazione, che è obbligatoria, inviare una email (completa di nome, cognome, luogo e data di nascita, cellulare) all'indirizzo agenziadisviluppo@galgargano.com o chiamare il numero 0884.568245 entro le ore 18.00 del 26 luglio 2019. Il progetto vanta il patrocinio dei comuni di Isole Tremiti, Cagnano Varano, Ischitella, Rodi Garganico, Vieste, Peschici, Lesina; di AMP Isole Tremiti - Riserva Naturale Marina, del Parco Nazionale del Gargano e di Puglia Promozione. “Di lago in mare” è un’attività realizzata nell’ambito dell’Intervento 2.3 della Strategia di Sviluppo Locale del del GAL Gargano Agenzia di Sviluppo - PO FEAMP 2014/2020 – Misura 4.63. Per maggiori informazioni: www.dilagoinmare.wordpress.com Facebook: @dilagoinmaregal Instagram: dilagoinmare_gal

Gallery