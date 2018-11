A Foggia un corso di dizione e di espressività vocale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Al via il Corso di dizione e di espressività vocale organizzato dall’Officina teatrale/ Teatro dell'accorgersi. Si tratta di un vero e proprio training per la conoscenza delle tecniche e dei “segreti” della comunicazione verbale, utile a chiunque voglia parlar bene. Lo studio delle regole della dizione sarà praticato attraverso la lettura espressiva di brani di prosa o di narrativa e poesia, quindi il corso proporrà delle coinvolgenti improvvisazioni vocali in forma di monologhi e dialoghi teatrali e cinematografici.

Gli incontri saranno tenuti dal regista Massimo Montagano (docente di fonetica e dizione, consulente per la Rai), dall’attore e regista Pino Casolaro (spettacoli per il Festival of Creative Poets di Amman in Giordania, per il Festival del Mondo Antico di Rimini, per il Teatro Nazionale di Serbia, per la Settimana Europea della Cultura, attore per il cinema e per la RAI, Mediaset e Sky), dall'attrice e regista di prosa e musical Simona Ianigro (premio Italia Music Festival).

Per informazioni si può telefonare al 338 3867660 o ci si può recare presso l'Officina Teatrale in Via Campanile, 5 nel centro storico di Foggia, dalle ore 18,30 alle ore 20,30 il lunedì, mercoledì e sabato. Altre info: www.officinateatrale.it; www.facebook.com/officinateatrale1