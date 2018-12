La talassemia ieri e oggi, l'importanza della donazione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Nel corso degli interventi verranno approfonditi temi riguardanti la natura, le dinamiche di affermazione e le modalità di trattamento (sottolineando la grande rilevanza che assume, in tal senso, la donazione di sangue), ponendoli in connessione con l’esperienza concreta di chi è affetto da tale patologia. L’incontro, presieduto dal Dottor Nicola Stabile (e con la partecipazione del sindaco di Vico del Gargano, Michele Sementino) vedrà l’intervento di esperti del settore quali: • Dott.ssa Filomena Sportelli (Dirigente medico U.O. Immunoematologia e Trasfusione Ospedale Riuniti di Foggia), • Dott.ssa Grazia Roberti (Dirigente medico U.O. Immunoematologia e Trasfusione Ospedale Riuniti di Foggia), • Prof. Vincenzo Manzo (Vicepresidente Consociazione nazionale dei gruppi di donatori di sangue FRATRES) • Dott. Mario Tateo (Vicepresidente Associazione Microcitemici di Capitanata). Per ulteriori informazioni: email: latalassemiaierieoggi.info@gmail.com Link evento su Facebook: https://www.facebook.com/events/2352940791413984/ Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento. Cordialmente Rocco Lucio Bergantino Roccolucio.bergantino@gmail.com