Continua la 15^ edizione del Festival “Con gli Occhi Aperti” a cura di Bottega degli Apocrifi

Continua a Manfredonia “Con gli Occhi Aperti” il focus sulle “nuove generazioni” - giunto quest’anno alla 15^ edizione - che indaga il rapporto dei ragazzi con le diverse forme di arte e con il territorio, ideato e organizzato da Bottega degli Apocrifi. Mercoledì 29 maggio alle ore 20.00 andrà in scena “The last time”, con la banda dei giovani appassionati di musica dell’Istituto Comprensivo “Croce-Mozzillo” di Manfredonia, diretti dal prof. Salvatore Coppolecchia.

La banda è composta da: Alessio Guerra, Andrea Facciorusso, Antonio Capursi, Antonio D’Errico, Antonio Ognissanti, Biagio Bottalico, Chiara Granatiero, Clara Marino, Domenico Prencipe, Emanuela Fatone, Emanuele Castigliego, Erica Ciuffreda, Flavio Fatone, Francesca D’Ambrosio, Francesco Pio De Vita, Gabriel Gentile, Gabriele Di Castro, Gabriele Pio Robustella, Gaetano Novellese, Giuseppe Olivieri, Ilenia Di Bari, Leonardo Coccia, Luca Leone, Luciano Attanasio, Ludovica Bottalico, Luigi Trotta, Marco Del Vecchio, Marco Gentile, Marco Telera, Maria Angelina Muscettola, Mariarosa Paglione, Mariasilvia Loffredo, Marina Granatiero, Mario Damiano, Mario Gentile, Matteo Caputo, Matteo Guerra, Matteo Guerra, Matteo Olivieri, Matteo Prencipe, Melissa Armiento, Michela Spadafranca, Moreno Eletto, Paolo Valente Muscatiello, Riccardo Cassa, Riccardo Pio Robustella, Rossella Maria Ciuffreda, Samantha La Torre, Sara Cuttano, Simone Attanasio, Sirio La Torre, Stefano Ciuffreda, Thomas Amoruso, Vincenzo Totaro, Virginia Marinaro. Giovedì 30 maggio alle 19.30 spazio a “Gli irrequieti”, il coro di voci bianche dell’Istituto Comprensivo “Croce - Mozzillo”: sono “Irrequieti” eppure quando cantano insieme, tutti e 92, le loro voci trovano il magico equilibrio tra anima e corpo.

Il coro - diretto dal M° Fabio Trimigno col supporto di Filomena Ferri, e coordinato dalla docente Annarita Caratù - è composto da: Alessandra Palumbo, Alessandro Colella, Alessandro De Marco, Alessia Totaro, Alisia Rinaldi, Angela Luisa Prencipe, Angelica Vero, Angelo Armiento, Anita Prencipe, Anna Stelluti, Antonio Cincotti, Antonio Mottola, Arianna Bergantino, Ariel Trotta, Bianca Del Bravo, Chiara Damiano, Chiara Gelsomino, Chiara Prencipe, Chiara Rinaldi, Chiara Telera, Chiara Tomaiuolo, Christian Olivieri, Claudia Basta, Concetta Vitulano, Daniele Renato, Davide La Torre, Diletta Lamparella, Electra Russo, Emanuela Di Bari, Francesca D’Ambrosio, Francesco Prencipe, Gabriele Robustella, Gaetano D’Oria, Gaia Caputo, Gaia Donatacci, Giada Castigliego, Giorgia D’Angeli, Giorgia Di Vito Francesco, Giulia Di Trani, Giulia Petrangelo, Giulia Prencipe, Giulia Scaringella, Giuseppe Carnemolla, Greta Caracciolo, Ilari Palumbo, Ilaria Murgo, Leonardo Vinci, Luca Renato, Lucia Bottalico, Ludovica Urbano, Luigi Spagnuolo, Marco del Vecchio, Marilena Borgia, Mario Bottalico, Martin Andretti, Martina Di Nonno, Matteo Caputo, Matteo D’Amato, Matteo Fiananese, Matteo Guerra, Matteo La Marca, Matteo La Torre, Michela Conoscitore, Michelangelo Grumo, Michele Impagnatiello, Michele La Canfora, Michele Telera, Micol Maria Mangano, Miriam Delli Bergoli, Miriana Rinaldi, Noemi de Leo, Raffaele Virgilio, Riccardo Robustella, Salvatore Pasqua, Samuel Armillotta, Sara Dado, Sara Guerra, Simona Lacalamita, Sofia Conoscitore, Sofia Palumbo, Sofia Prencipe, Sofia Spagnuolo, Vanessa Mastromartino, Vanessa Olivieri, Veronica D’Alessandro, Vincenzo Aiace, Vincenzo Brigida, Viola Murgo, Zoe Arcozzi. Sabato 1° giugno alle 20.30 è la volta di “Fortunosamente va tutto per il meglio”, la storia di quando Goldoni inseguiva Arlecchino per la fame, messa in scena dai ragazzi del Liceo “A.G. Roncalli” di Manfredonia sotto la guida del regista Cosimo Severo, col tutoraggio della professoressa Lucia Bollino. Se passa di qui è mio, e trovo da mangiare.

Se passa da queste parti uno qualsiasi che abbia una borsa, un portafogli, una ventiquattrore, un vestito buono, una busta della spesa, un banana soltanto è mio! Se c’è una cosa che non sopporto è la fame, che non se ne va neppure quando ho il mal di pancia spinto. Rigurgito gastroesofageo, spasmi e acido citrico misto a fiele per la rabbia di tutti quelli che passano di qua e stanno peggio di me. Va bene, cominciamo, mangerò nella pausa. I partecipanti al laboratorio sono: Annalisa Armiento, Annarita Olivieri, Antonella Segreto, Chiara Carriero, Claudio Rella, Daniela Mansueto, Daniela Olivieri, Edward Vairo, Elisa Fabiano, Elisa Guarino, Ercole Capuano, Francesca Balta, Francesco Pio Scialandrone, Giada Notarangelo, Gianna Pizzulli, Giulia Caterino, Giulia Le Donne, Ilaria Ortiz, Ilenya La Macchia, Irene Prencipe, Martina Barbone, Martina Romito, Micaela Granatiero, Michela Esposto, Raissa Ciuffreda, Raffaella Giordano, Rossella Renzulli, Samuele Silvestri, Sara Colella, Sara Romito, Serena Renzullo, Simona Trimigno, Sonia Sallustio. Il Festival è sostenuto dalla Regione Puglia tramite l’Avviso a presentare Iniziative progettuali riguardanti lo spettacolo dal vivo e le residenze artistiche - FSC Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020 - Patto per la Puglia, e dall’azienda Silac. La cittadinanza e la stampa sono invitate a partecipare. Info: Bottega degli Apocrifi, Teatro Comunale “Lucio Dalla” (via della Croce), Manfredonia tel. 0884.532829 - cell. 335.244843.

