Colori di donne, collettiva d'arte dopo il lockdown

Venticinque artisti di Foggia e provincia, dopo il lockdown causato dal Covid-19, si ritroveranno in una collettiva d'arte dal titolo "Colori di Donne" in programma dal 18 al 24 Maggio 2020 nella Sala Propilei del Porticato della Villa Comunale, evento organizzato dall'associazione Culturalmente.

"Nel giorno dell'apertura alle mostre e ai musei, dopo il Dpcm del presidente Conte - afferma Antonio Bianco - presidente dell'associazione, inaugureremo questa importante collettiva d'arte dedicata alle donne ma in particolare a Daniela Filolungo, una giovane mamma che ha lavorato tanto per il lavoro femminile salvando tante donne dalla strada, dalla disperazione, mettendo in risalto i diritti delle donne e ha lavorato fino agli ultimi giorni della sua vita dopo un brutto male che l'aveva colpita. É jn evento artistico molto importante per i foggiani dopo questo periodo molto duro che stiamo vivendo. Ricordo che l'entrata in sala sarà consentito con la sola mascherina e sarà organizzata onde evitare ogni tipo di assembramento.

Ringrazio fin da subito il Comune di Foggia, il sindaco Franco Landella e l'assessore alla Cultura, Anna Paola Giuliani, per aver patrocinato questa manifestazione".

Come già anticipato prima, Lunedì 18 Maggio 2020, alle orr 17,30, il presidente dell'associazione e il Sindaco del capoluogo Dauno porteranno i saluti di apertura, subito dopo alle ore 18,30, ci sarà un concerto di Musica di Flauto e Violino dei Maestri Annalisa d'Angelo e Giuseppe Spera. La mostra sará visitabile tutti i pomeriggi dalle 17,30 alle 19,00 fino a Domenica 24 Maggio, dove alle 17,30 ci sarà la Chiusura con i ringraziamenti e la Consegna degli Attestati ai partecipanti. Gli Artisti che hanno partecipato: - Antonino Speranza - Anna Laratro - Antonio Pignatelli - Bruno Mantino - Cristian Di Tullio - Patrizia De Santis - Elsa Totaro - Sabrina Scotece - Gaia Scervini - Gina Marella - Giuseppe Loi - Lella Pagano - Maurizio Pagliara - Milena Stilla - Nicolina Liscio - Roky Marchese - Rosalba Pennabea - Silvio Fortebraccio - Vito Moreno - Brigida Marsiglia - Anna Ricco - Antonio Marinaccio - Adriana Giannini - Daniela Filolungo - Giovanni Tribuzio