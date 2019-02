Al via “Colloqui di Lavoro”, il corso di aggiornamento professionale in Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Essere sempre aggiornati sulle più importanti novità legislative è di fondamentale importanza per i professionisti. È per questo che è stata organizzata la 3^ edizione di “Colloqui di Lavoro”, il Corso di aggiornamento professionale in diritto del lavoro e della previdenza sociale. Un ciclo di incontri formativi rivolti a consulenti del lavoro, avvocati giuslavoristi e previdenzialisti, promosso da: Corso di studi in Consulente del Lavoro ed Esperto in Relazioni Industriali - Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Foggia, Ordine dei Consulenti del Lavoro di Foggia, Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro UP Foggia, Unione Lavoristi e Previdenzialisti sez. Foggia, Commissione Lavoro dell’Ordine degli Avvocati di Foggia, Associazione Statuto dei Lavoratori.it, ANGCDL Foggia. Cinque gli incontri in programma dal 22 febbraio al 28 giugno 2019. Ogni appuntamento sarà incentrato su un tema specifico. “Contratto a tempo determinato e somministrazione” sarà l’argomento che si affronterà durante il primo evento, in programma venerdì 22 febbraio dalle ore 15.00 alle 18.00, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Foggia (aula VII - primo piano).

Interverranno: Valerio Speziale, docente di Diritto del Lavoro - Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara; Sergio Galleano, avvocato giuslavorista - Foro di Milano e Roberto Garritano, presidente dei Giovani Consulenti del Lavoro di Cosenza. Il 5 aprile si parlerà di previdenza nel settore agricolo, il 3 maggio di politiche attive del lavoro e reddito di cittadinanza, il 24 maggio delle tutele attraverso i licenziamenti illegittimi. L’ultimo incontro, in programma il 28 giugno, vedrà la partecipazione del segretario generale CGIL Maurizio Landini e verterà su un tema di grande attualità: l’inclusione lavorativa dei migranti e le buone prassi di integrazione. «Anche quest’anno abbiamo sentito la necessità di organizzare degli incontri su temi importanti e in continuo cambiamento, per contribuire all’aggiornamento professionale delle figure del consulente del lavoro e degli avvocati giuslavoristi e previdenzialisti, arricchendo le competenze specifiche personali e professionali», afferma Massimiliano Fabozzi, presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Foggia. I partecipanti avranno la possibilità di scaricare il materiale didattico (testi di leggi, circolari o sentenze, saggi e slide) dal sito www.ulpfoggia.it (con password riservata agli iscritti). Chiunque abbia un quesito sui temi oggetto dei seminari, potrà inviare una e-mail all’indirizzo info@ulpfoggia.it (entro 7 giorni dal suo svolgimento), che verrà inoltrata ai docenti. I seminari sono accreditati per n. 3 crediti formativi dall’Ordine degli Avvocati di Foggia e dall’Ordine dei Consulenti del lavoro di Foggia. Per info: ULP FOGGIA (info@ulpfoggia.it) e/o Ordine dei consulenti del lavoro (0881.724632-segreteria@consulentilavorofoggia.it). https://www.consulentilavorofoggia.it/