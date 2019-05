Dopo Foggia l’Athenaeum Tour farà tappa a Pescara. Insieme ai blogger de La Cucina del Fuorisede ci saranno William Esposto e Maria Grazia Cericola

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Grande partenza per la 3^ edizione dell’Athenaeum Tour che con la prima tappa a Foggia - il 15 maggio scorso - ha confermato il seguito sia nella realtà che sui social: 200 gli studenti incontrati, 100 i pacchi di pasta Granoro regalati e oltre 300 i buoni sconto Flixbus distribuiti. L’evento - organizzato da FoodLink, il network di idee intorno al cibo che crea progetti innovativi di comunicazione nel settore food, sostenuto da Granoro (main sponsor), con la collaborazione di Flixbus Italia e Kia Car Lisi, con il patrocinio dell’Università degli Studi di Foggia - continua con le altre sette tappe nelle università di tutta Italia. Mercoledì 22 maggio, dalle 12.00 alle 15.00, i foodblogger de La Cucina del Fuorisede a bordo della Kia andranno a Pescara presso la Facoltà di Architettura per incontrare gli studenti e parlare con loro di cibo, cercando di capire cosa mangiano in pausa pranzo e suggerendo ricette economiche, veloci e salutari. Perché l’Athenaeum Tour è un progetto che parla ai giovani di sana e corretta alimentazione, favorendo anche le relazioni, sia virtuali che reali. A Pescara, insieme ad Andrea e Valentina de La Cucina del Fuorisede, ci saranno anche i foodblogger William Esposto (Nel cassetto della cucina) e Maria Grazia Cericola (In cucina con Maria Grazia). I ragazzi che parteciperanno all’Athenaeum Tour riceveranno in omaggio pacchi di pasta Granoro - della Linea Dedicato e della Linea Biologica, che comprende l’integrale e la varietà Senatore Cappelli - e buoni sconto Flixbus da utilizzare durante i viaggi che accomunano gli studenti fuorisede. Media partner dell’Athenaeum Tour sono: Saygood, Pop Corn, Radio Nova Ions, FacceCaso, PR Communication.

