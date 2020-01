Arriva a Foggia Bubble two bartender academy

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Bartender, flair, mixology, cocktail acrobatici, caffè decorati: un mondo fatto di colori, sapori, competenza e tanta passione: arriva a Foggia la nuova scuola di barman e caffetteria che sarà presentata e inaugurata domenica 2 febbraio, alle 19, presso la sede di via Treggiari, 69/71. “Ci piace promuovere idee ed iniziative giovani e dinamiche che aiutino a valorizzare il territorio e offrano formazione e sostegno nella ricerca del primo impiego e aggiornamento e specializzazione per gli addetti ai lavori”: spiegano gli organizzatori della Bubble Two Bartender Academy, una associazione formata da giovani professionisti intraprendenti, che hanno voglia di fare qualcosa per questo territorio. Una enorme opportunità, quindi, per tutte le esigenze e anche per rispondere a una crescente richiesta del mercato: titolari di locali, sale ricevimenti, strutture ricettive. Diversi i percorsi didattici in programma, un’offerta formativa destinata sia a chi è un amatore alle prime armi sia a chi invece nel settore già lavora e cerca ulteriori specializzazioni e aggiornamenti. In partenza c’è il corso di American Bar base, dal 3 al 16 febbraio, con i trainer Gianluca La Manna, noto come Bubba Splash, Massimiliano Russo e Angelo Calvitto. Poi il corso di caffetteria con Michele Chiariello. A febbraio, inoltre, arriva la masterclass avanzata in bar skills & mixology con Michele Colella, flair bartender originario di Cerignola ma molto conosciuto e apprezzato in tutta Italia, una full immersion di tre giorni dedicata al mixology hand made. Appuntamento domenica per l’inaugurazione. Informazioni ai recapiti 347/6644362 oppure 328/3546342.

