Dalla Social Dinner all'AperiSocial. Il nuovo progetto di Valentina e Andrea Pietrocola.

Il progetto lanciato dai fratelli Pietrocola de La Cucina del Fuorisede arriva nella Capitale. Dopo il successo della prima Social Dinner di Capitanata lo scorso 11 Ottobre, arriva un nuovo format simpatico e super natalizio ad allietare con un bel po' di cibo pugliese la platea romana. Nasce #AperiSocial, il nuovo progetto dei blogger Andrea e Valentina che rende social il classico aperitivo: il 22 Dicembre, a pochi giorni dalle festività, Roma sarà lo scenario perfetto per far incontrare blogger, influncer e appassionati, come sempre davanti al buon cibo con un unico obiettivo: fare Network. Sempre più spesso infatti le occasioni di collaborazioni o le idee nascono attorno ad una tavola rotonda: in questo caso però oltre al classico calice di vino e alla tartina ci saranno pizze fritte ed una buona bruschetta. Garanzie di successo per il palato e non non si sa mai anche per la nascita di collaborazioni fra i blogger o nuovi progetti editoriali per il 2019.

Tappa zero di questo nuovo format sarà quindi Roma il 22 dicembre dalle ore 16:00 in poi. L'hashtag ufficiale dell'evento è #XMasAperiSocial, infatti data la vicinanza al Natale l'evento sarà anche un appuntamento per gli auguri di Natale con tutte quelle persone che conosciute solo virtualmente o tramite social sarà un piacere abbracciare di persona. Ovviamente i due blogger pugliesi non potevano che scegliere un ristorante che più di tanti altri potesse rappresentarli in pieno. Ad ospitare il #XMasAperiSocial sarà infatti L'Apulia- San Lorenzo & Food Truck, ristorante pugliese nel cuore di San Lorenzo a Roma, che offrirà un buffet ricco di tradizione per i presenti. Il vero Food pugliese di qualità, pronto ad offrire per la serata del 22 di Dicembre prodotti tipici della tradizione dai sapori unici direttamente dalla Puglia.

Tra gli appuntamenti dei fratelli Valentina e Andrea la cena con Gino Sorbillo il prossimo 21 dicembre a Napoli e il progetto #IoRegaloLaPuglia, iniziato lo scorso 8 dicembre, che coinvolge 8 aziende per la realizzazione di 16 ricette per il calendario dell'Avvento.