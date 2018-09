"Il sorriso di Stefano" che fa bene agli anziani: da lunedì 3 settembre a Foggia un nuovo centro polivalente

Offrire agli anziani autosufficienti e alle loro famiglie uno spazio protetto e gestito da persone qualificate, per garantire un maggiore benessere attraverso l’interazione sociale, l’atmosfera familiare, le attività educative, riabilitative e ricreative. È questo l’obiettivo del Centro Polivalente “Il sorriso di Stefano”, che aprirà lunedì 3 settembre in via Vincenzo Acquaviva 37/39 b a Foggia.

La struttura, gestita dalla Cooperativa Sanità Più, è uno stabile completamente ristrutturato con spazi ampi ed colorati dove è possibile svolgere molteplici attività sia mattutine che pomeridiane. Il Centro sarà aperto dalle 8.00 alle 21.00 per soddisfare bisogni ed esigenze tra le più svariate degli utenti.

Tra i servizi a disposizione: mensa, trasporto organizzato dalla cooperativa, attività di socializzazione, animazione e ludico ricreative, interventi tutelari e di sostegno psico-sociale, laboratori di cucina, fotografia, lettura, cinema, orto-terapia, tenendo conto delle capacità e potenzialità di ciascun anziano.

Il centro punta a divenire sul territorio un altro luogo di eccellenza per il benessere , l’accoglienza e la socializzazione della persona fragile, oltre che un luogo di aggregazione pura, visti gli orari, le svariate attività e la posizione.