“Alla scoperta di Foggia”: il tour nel capoluogo dauno di nove noti blogger nazionali

Si è concluso il Blog Tour “Alla scoperta di Foggia”, un progetto per la valorizzazione e promozione del capoluogo di provincia pugliese organizzato dalla RM Services e JRSTUDIO Cinema con la collaborazione della blogger Foggiana Liliana Castriotta. I PARTNER. Due giorni, 5 e 6 luglio, di puro divertimento, in cui nove blogger a livello nazionale hanno potuto assaporare i piatti tipici locali e respirare i profumi di una terra ricca di storia e tradizione. Numerose le aziende che hanno creduto nel progetto diventando partner ufficiali del blog tour: Residenza del Sele, Reebers, Max Dolcezza & Dolci Tentazioni, Ciuffreda Revisioni, Scuola Siri, Daniela Balzano, Daniela Corrente, La Villa Dei Gourmets.

Un weekend per stimolare la valorizzazione ed il rilancio delle eccellenze del territorio grazie ai nuovi mezzi di comunicazione, infatti i social network hanno dato la possibilità di vivere “Alla scoperta di Foggia” non solo fisicamente, ma esportando virtualmente l'esperienza in tutto il mondo. Evento riuscito. “Sono molto contento della buona riuscita dell’evento. - racconta Mario Taggio, responsabile social media manager della RM Services - E’ stato un weekend del tutto originale, abbiamo dato la possibilità ai blogger di visitare la parte storica della nostra città e di scoprire le aziende partner dell’iniziativa. Foggia è diventata protagonista per due intere giornate e, grazie ai blogger, ha potuto mostrare le sue bellezze all’attenzione di potenziali prossimi visitatori di tutta Italia e del mondo”. Valorzzare la città.

Liliana Castriotta, blogger foggiana, ha commentato: “È stato davvero un grande piacere poter organizzare un progetto come questo, volto alla valorizzazione della mia città e delle realtà che ne fanno parte. Sono rimasta molto soddisfatta dell’impatto che le attività organizzate hanno avuto sui social. Colgo l’occasione per ringraziare i blogger che hanno raggiunto Foggia da diverse parti d’Italia, per l’interesse dimostrato e per aver incrementato la conoscenza del nostro territorio e delle realtà imprenditoriali locali coinvolte nel progetto”. Cibo, storia e divertimento sono stati il filo conduttore del Blog tour. Gli hasgtag usati sono stati: #Foveaintour #Allascopertadifoggia.