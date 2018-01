Visite fiscali, nuove regole contro i ‘furbetti del weekend”: quando essere reperibili

Come riportato su Today.it, sulle visite fiscali le fasce orarie di reperibilità non cambiano, restando dunque di sette ore per i dipendenti pubblici e di quattro ore per quelli privati. Si legge sul quotidiano nazionale del gruppo Citynews che con il decreto firmato dalla ministra Madia di concerto con il ministro Poletti e pubblicato in Gazzetta ufficiale (in vigore dal 13 gennaio), è infatti saltata l'armonizzazione tra i settori pubblico e privato indicata nella riforma del pubblico impiego. Il ministero della Pubblica amministrazione avrebbe motivato la scelta spiegando che dalla parificazione deriverebbe una riduzione delle finestre orarie per gli statali e dunque "una minore incisività della disciplina dei controlli". Continua a leggere su Today.it