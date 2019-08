Vieste tra le Top 20 mete preferite dagli italiani per Ferragosto, la perla del Gargano più gettonata della Grecia

Quante volte in questo periodo dell’anno ci sentiamo rivolgere la fatidica domanda: “Che fai a Ferragosto?”. Che si tratti di una settimana o di un paio di giorni, di un viaggio in solitaria o di gruppo, le giornate di metà agosto rappresentano ogni anno l’occasione, per moltissimi italiani, di staccare dalla routine. HomeToGo, il più grande meta-motore di ricerca al mondo per case e appartamenti vacanza, ha analizzato quali sono le destinazioni di viaggio più gettonato dagli italiani per Ferragosto nel 2019, verificando prezzi, durata di soggiorno e numero di viaggiatori per ciascuna località.

Tra le top 20 c'è Vieste, regina del Gargano, che si piazza al 13esimo posto, dopo Formentera, prima di Mykonos. La Puglia è la regione più rappresentata con ben 4 località nella top 20: Gallipoli seconda dietro soltanto all'Isola d'Elba che guida la classifica, Porto Cesareo al 10mo posto, Vieste al 13mo, appunto, in rappresentanza del foggiano e Marina di Pescoluse al 20mo. Segue la Toscana con 3 località (non solo l’Isola d’Elba ma anche Follonica e Castiglione della Pescaia), Sardegna ed Emilia-Romagna ciascuna con 2, mentre chiudono Campania e Veneto rispettivamente 15ma e 16ma con Palinuro e Bibione.

Otto giorni la durata media del soggiorno nella perla garganica, mediamente i gruppi sono di tre persone, per un prezzo a notte di 142 euro/media. Tutte le destinazioni in Top 20 hanno una caratteristica comune: sono tutte località di mare. La spiaggia si conferma inequivocabilmente l’attrazione principale per i vacanzieri italiani che a metà agosto decidono di pernottare fuori casa.

HomeToGo ha analizzato le ricerche effettuate dai viaggiatori italiani su hometogo.it per il periodo compreso tra il 14 agosto 2019 e il 18 agosto e ha quindi stilato la classifica delle destinazioni di viaggio più ricercate. Per ciascuna località sono indicati la durata media di soggiorno, il numero di persone per cui è stato ricercato l’alloggio ed il prezzo medio di soggiorno a notte.