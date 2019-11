Contributi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione nel comune di Foggia: pubblicato il bando

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

C’è tempo fino al 9 dicembre 2019 per usufruire del bando per l’assegnazione di contributi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione pubblicato dal Comune di Foggia il 20 novembre scorso. “Il bando riguarda i conduttori di immobili per uso abitativo”, afferma Pasqualino Festa, Presidente UNIAT Foggia.

Per info, orientamento e assistenza nella predisposizione della domanda di accesso, ci si può rivolgere a: UNIAT FOGGIA, via della Repubblica, 54, a Foggia, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 19. Tel:0881 1783371; email: uniatfoggia@libero.it