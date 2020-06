'Fase 3', Emiliano rassicura tutti: "Contagi prossimi allo zero, siamo in grado di gestire il flusso di vacanzieri"

"Abbiamo fatto un lavoro enorme in questi anni per promuovere la Puglia nel mondo. Passo dopo passo facciamo ripartire settori vitali per la nostra economia, prendendo in considerazione un dato certo: al momento i contagi sfiorano lo zero. Siamo quindi in grado di gestire il flusso turistico in sicurezza".

Lo ha assicurato il governatore della Puglia, Michele Emiliano, ad Agorà, programma di Rai 3: "Su questo punto voglio rassicurare non solo i turisti che stanno scegliendo la nostra Regione, ma anche tutti i pugliesi: stiamo facendo un lavoro di controllo degli ingressi turistici per 'beccare' eventuali asintomatici. Stiamo effettuando 3mila tamponi al giorno, soprattutto sul settore sanitario, ma cercheremo di estendere a tutti gli ingressi, non come 'passaporto sanitario' ma come offerta di sicurezza per coloro che saranno in Puglia in estate", conclude.