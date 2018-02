Torremaggiore, al via i lavori di ristrutturazione della scuola 'San Giovanni Bosco'

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Sono iniziati i lavori di ristrutturazione del plesso centrale della scuola San Giovanni Bosco di Torremaggiore. “Gli interventi previsti riporteranno agli antichi splendori la palestra e l'Aula Magna che torneranno a disposizione della città e degli studenti per praticare attività sportive, teatrali o per ospitare eventi. Saranno riqualificati e attrezzati anche gli spazi esterni adiacenti, per anni abbandonati all'incuria – afferma il Sindaco torremaggiorese, Pasquale Monteleone che prosegue – Le opere rientrano nell’ambito dei lavori di adeguamento sismico e riattamento funzionale del plesso centrale della scuola elementare, finanziati con un contributo di 1 milione e 600 mila euro concesso con decreto del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca n.943 del 2016.

Il riattamento prevede il recupero di palestra e auditorium nel rispetto della normativa di sicurezza e di tutela dei beni architettonici con il rifacimento delle facciate, la conservazione degli infissi in legno e dei pavimenti esistenti. L’ultimazione dei lavori della struttura, che non era più fruibile dalla fine degli anni Novanta, è prevista per la fine del 2019 – prosegue il primo cittadino che conclude – Questa è una ulteriore testimonianza dell’attività frenetica di questa Amministrazione, costantemente impegnata nel realizzare progettualità ed opere rimaste troppo a lungo incompiute e nel programmare ulteriori e nuovi interventi per restituire alla città di Torremaggiore la dignità che merita”.

