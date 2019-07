Sviluppo economico e sociale Confindustria e sindacati si incontrano per il futuro della Capitanata

I temi più attuali dello sviluppo economico e sociale della Capitanata sono stati al centro dell’incontro tra il Presidente di Confindustria Foggia, Gianni Rotice ed i Segretari Provinciali di Cgil, Maurizio Carmeno, Cisl, Carla Costantino e Uil, Gianni Ricci.

L’incontro si inserisce nel proficuo percorso di confronto e collaborazione tra parti sociali da tempo impegnate in iniziative congiunte a sostegno del processo di infrastrutturazione del territorio.

Diversi i temi affrontati ed approfonditi: la necessità di integrare con il prossimo bando le Zone Economiche Speciali della provincia di Foggia, prevedendo l’allargamento ad alcune aree a nord della Capitanata; l’inserimento nel Contratto Istituzionale di Sviluppo di altri interventi oggi non inseriti nel primo elenco opere, che è quindi da considerarsi incompleto e non esaustivo; l’opportunità di una convocazione in tempi rapidi della Cabina di Regia presso la Provincia di Foggia per una disamina puntuale delle questioni su tappeto ed anche per la condivisione di ulteriori iniziative future.

Confindustria Foggia, Cgil, Cisl e Uil, nel frattempo, continueranno ad incontrarsi periodicamente per una verifica sull’evoluzione delle diverse progettualità territoriali.