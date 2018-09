SONDAGGIO | Foggiani e pugliesi non si sentono sicuri (e al Governo chiedono politiche sul lavoro)

A Foggia ci si sente sicuri? Risposta negativa per più della metà dei lettori delle testate pugliesi del circuito Citynews residenti a Foggia, ma anche di Bari, Brindisi e Lecce. Solo il 42%, stando ai dati, percepisce la propria città come “sicura”. E’ quanto è emerso dai dati del sondaggio Demopolis-Citynews lanciato alcuni giorni fa sulle testate del gruppo.

Un risultato che si piazza al di sotto della media nazionale di oltre 10 punti percentuali (54%). Di sicurezza percepita se ne parla da tempo. Eppure i cittadini foggiani e pugliesi trovano la situazione peggiorata, negli ultimi 5 anni, nel 45% dei casi, uguale nel 40% e migliorata solo nel 15%. Nel complesso, quindi, il 45% dei residenti trova la situazione sicurezza diminuita nell’ultimo quinquennio (a fronte della media nazionale del 51%); una percezione che si fa più forte al sud e nelle isole, rispetto al resto d’Italia (Nord 53% e Centro 56%).

Tra le paure maggiori, per il campione di intervistati, vi è quella di subire un furto o una rapina in casa o al lavoro (60% dei casi) o subire scippi o aggressioni fuori casa (58%). Episodi accaduto al 31% degli interpellati o a persone a loro vicine. Oppure essere vittime di molestie e violenza (41%). Preoccupa per il 33% la diffusione della droga, lo spauracchio delle frodi o truffe informatiche (19%) e i possibili atti di terrorismo (14%).

I lettori di FoggiaToday e delle testate pugliesi di riferimento del gruppo, inoltre, sono stati chiamati ad esprimersi anche su quelle che dovrebbero essere, oggi, le priorità del Governo (più opzioni consentite). Per il 77% degli interpellati si tratta delle politiche per l’occupazione e il lavoro, a seguire (67%) investimenti per la sicurezza urbana e efficienza della sanità pubblica (63%). Ancora, riduzione della pressione fiscale e misure per il rilancio dell’economia (rispettivamente indicate nel 57% e 56% dei casi) ed infine gestione dell’immigrazione (55%).

Il sondaggio | La raccolta dati è stata condotta dall'Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento, per il Gruppo editoriale Citynews, nel mese di settembre 2018, tra i lettori del quotidiano “Today”. Al campione di rispondenti online è stata applicata una ponderazione sulle variabili di quota in relazione al genere e alla fascia di età. I dati di confronto nazionali sono tratti dall’indagine realizzata da Demopolis su un campione stratificato di 2.000 intervistati, rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne. Approfondimenti su www.demopolis.it