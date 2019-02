Sconti per gli studenti che viaggiano con FlixBus

Continua inarrestabile l’attività dell’associazione studentesca Area Nuova in tutti i Dipartimenti dell’Università degli Studi di Foggia. Ennesima conquista ottenuta a margine del Consiglio di Amministrazione del 27 Febbraio, in seguito al parere positivo già espresso dal Senato Accademico.

È stata difatti approvata all’unanimità, su iniziativa dei rappresentanti degli studenti in seno agli Organi collegiali, la proposta di convenzione tra l’Università di Foggia e FlixBus, l’operatore dei viaggi in autobus che ha rivoluzionato la mobilità in Europa.

La comunità universitaria dell’Ateneo UniFg avrà diritto di fruire di una riduzione del valore del 10% del costo del biglietto per le tratte nazionali e internazionali servite da FlixBus. Tale beneficio sarà consentito, una volta al mese, a tutti i soggetti che sono in possesso di un indirizzo mail unifg.it.

L’accordo prevede l’emissione di 3.000 “codici sconto digitali”, da utilizzare per la prenotazione di viaggi con partenza nei seguenti periodi:

- dal 7/01/2019 al 14/04/2019

- dal 2/05/2019 al 18/07/2019

- dal 26/08/2019 al 19/12/2019.

FlixBus si riserva, tuttavia, di fornirne ulteriori codici sconto a fronte dell’esaurimento degli stessi, durante il periodo di durata della collaborazione.

“Area Nuova si impegna quotidianamente per elaborare proposte e soluzioni che, in linea con l’Ateneo, tutelino gli studenti sotto ogni aspetto. Ridurre il costo dei trasporti rappresenta uno dei punti centrali della nostra azione di rappresentanza – dichiara Antonio Pellicano, coordinatore dell’associazione – La strada intrapresa è indubbiamente quella corretta, siamo attivi su parecchi fronti e abbiamo già altre e nuove proposte da portare all’attenzione degli Organi collegiali. Continueremo a lavorare giornalmente con lo stesso entusiasmo che ci ha sempre contraddistinto verso nuove e maggiori conquiste.”

Conquiste che Area Nuova è abituata a raggiungere attraverso l’impegno e la dedizione costante di tutti i suoi rappresentanti. Un’attività frenetica condita da altri recenti ed importanti traguardi, tra cui la riconferma della copertura del 100% delle borse di studio per gli aventi diritto. Grossa soddisfazione anche per la risoluzione dei problemi strutturali del Dipartimento di Scienze Motorie, segnalati e seguiti dagli stessi rappresentanti.

“Stiamo monitorando con particolare attenzione, intanto, l’offerta formativa prevista per il prossimo anno accademico – affermano i rappresentanti – La voce degli studenti è essenziale. Raccogliere le loro istanze e trasformarle in fatti concreti sarà sempre il nostro principale obiettivo.”