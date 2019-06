A Foggia la prima laurea in Italia che forma "professionisti della difesa"

Il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Foggia ha ottenuto l’accreditamento del nuovo corso di laurea magistrale (della durata di due anni) in Scienze Giuridiche della Sicurezza, primo corso del genere in Italia nato e strutturato per occuparsi scientificamente della protezione (di persone, luoghi, dati sensibili e rete).

L’obiettivo è formare giuristi con competenze nel campo della sicurezza, declinata nei suoi più importanti aspetti: protezione e difesa dei dati; della rete; del territorio; dei luoghi comuni e di quelli privati; sui luoghi di lavoro; dei beni culturali e paesaggistici; della propria privacy e di quella degli altri.

Il nuovo corso di laurea avrà un anno comune per tutti (il primo) improntato sulla sicurezza delle informazioni e della protezione dati (con approfondimenti, studi e ricerche sulla tutela della privacy), e un secondo anno suddiviso in tre diverse aree di interesse scientifico (sicurezza sul lavoro, sicurezza delle aziende, sicurezza del territorio e dello Stato).

Il nuovo corso – attivo da settembre, ci si potrà iscrivere dal prossimo anno accademico – è stato concepito non soltanto per chi ha già conseguito una laurea triennale in un qualsiasi Dipartimento di Giurisprudenza (per accedervi occorre essere in possesso di una triennale o quinquennale, anche se conseguite all’estero), ma anche per chi dopo aver compiuto studi diversi decide di specializzarsi nel grande tema della difesa (delle persone, dei luoghi, dei dati e della rete): può iscriversi, infatti, anche chi ha già conseguito una laurea in Informatica, Ingegneria, Scienze politiche, Economia, Psicologia (solo per fare degli esempi).

Come detto si tratta del primo corso del genere attivato in Italia, peculiarità che lo accosta al corso di laurea in Scienze investigative (attivato oltre tre anni, fa sempre dal Dipartimento di Giurisprudenza) il cui successo e consolidamento l’hanno fatto diventare primo nel Mezzogiorno, tra i primi nel Paese.