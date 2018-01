L’Enel ripara l’impianto che fornisce elettricità alla zona turistica: fine dei disagi per migliaia di cittadini

Sono state diverse le segnalazioni ricevute dall’Amministrazione comunale e dall’Ufficio tecnico circa il cattivo funzionamento dell’impianto che fornisce energia elettrica alla parte alta della città, compresa la zona turistica. “Abbiamo più volte sollecitato l’ENEL e la scorsa settimana è intervenuta su un impianto obsoleto del 1977 che serve più di 1000 utenze.” – annuncia il vicesindaco con deleghe ai lavori pubblici e all’urbanistica della Città di Monte Sant’Angelo, Michele Fusilli.

“Inoltre, l’impianto in estate con l’alto afflusso di turisti e di un maggior numero di fuorisede che rientrano, va sotto sforzo causando non pochi problemi alle utenze e alle apparecchiature. Per non parlare dei problemi subiti dalle attività commerciali della zona Castello, nella zona turistica. Un’annosa questione che viene da molto lontano, affrontata più volte in Consiglio comunale anche con l’opposizione. Oggi, finalmente, dopo tantissimi anni, quell’impianto è stato riparato. Grazie all’ENEL per la preziosa collaborazione e per l’intervento”.

