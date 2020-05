Foggiani e ambulanti fremono per la riapertura del mercato del Venerdì. Domani incontro decisivo. Ruscillo: "Speriamo"

Gli ambulanti e i foggiani fremono per la riapertura del mercato del venerdì. I giorni passano e nel capoluogo dauno il desiderio di ritornare alla piena normalità sale alla pari dell'attesa per la riapertura del mercato settimanale. "Sapete dirci se venerdì riapre?".

Bene. Rispetto agli aggiornamenti che ci arrivano dall'assessorato alle Attività Economiche e Produttive, la sensazione è che passerà almeno un'altra settimana prima della ripresa effettiva del commercio ambulante in via Miranda, ma l'assessore Sonia Ruscillo non esclude la possibilità che il mercato possa riaprire già a partire da venerdì. Nothing in impossible insomma.

Dipenderà molto dall'incontro di domani previsto con i tecnici del piano della sicurezza, che a Ruscillo presenteranno un ventaglio di soluzioni per riaprire in sicurezza scongiurando gli assembramenti. "La situazione della sicurezza delle aree mercatali è molto impegnativa anche a livello economico" spiega l'assessore.

La buona notizia è che nelle intenzioni del Comune di Foggia c'è anche anche quella di non dimezzare e nemmeno diminuire il numero delle postazioni. E comunque, ribadisce a FoggiaToday Ruscillo, "oggi non posso dire se venerdì apre oppure no il mercato perché siamo in fase di organizzazione, senza la risposta dell'ingegnere non posso e non voglio azzardare alcuna previsione. Per domani attendo di capire e valutare le varie soluzioni possibili e sicure per commercianti e fruitori, poi ci muoveremo di conseguenza. Speriamo" chiosa l'assessore.

La situazione di Foggia fa il paio con la protesta delle associazioni di commercio ambulante di questa mattina a Bari. La maggior parte dei comuni in Puglia non ha ancora autorizzato la riapertura dei mercati. "La Regione ha subito messo i sindaci (cui compete la responsabilità della riapertura dei mercati su area pubblica) nelle condizioni di riaprire, dimostrando che per il governo regionale è importante che anche queste attività possano riprendere in piena sicurezza per tutti, consumatori e operatori" le parole dell’assessore allo Sviluppo economico Cosimo Borraccino in riferimento all'ordinanza del 18 maggio che però presenterebbe delle criticità.

E se il presidente dell'Anci Domenico Vitto invierà una lettera a tutti i sindaci per sollecitare l'apertura dei mercati, Borraccino fa sapere che verranno sensibilizzati altresì i prefetti e che a breve convocherà una riunione in videoconferenza per superare alcune perplessità sull'ordinanza del presidente Emiliano: "Ho preso atto del documento consegnatoci per la crisi del settore e mi sono impegnato, dopo il superamento della fase contingente dell'apertura dei mercati, a convocare un tavolo di crisi sul settore. L’incontro di oggi ci ha consentito di toccare con mano il grande malessere che sta vivendo questo settore e ci attiveremo subito col presidente Michele Emiliano per fornire le risposte che i commercianti ambulanti pugliesi si attendono".