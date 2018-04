Dieci milioni in interventi: così la rete idrica di Foggia diventa tra le migliori d’Italia

Acquedotto Pugliese ha in corso interventi di potenziamento della rete idrica nell’abitato di Foggia per un importo complessivo di 10,6 milioni di Euro. Oltre 20 i chilometri di condotte interessate.

Un significativo intervento che garantirà ai cittadini un servizio sempre più efficiente e in linea con l’impegno dell’Acquedotto a rispondere positivamente alle reali aspettative del territorio servito. La rete di Foggia, grazie anche ai lavori in corso, si conferma tra le più efficienti dei capoluoghi italiani, con un tasso di perdita del 20%.

Aqp fa presente che “sul fronte dell’ottimizzazione della gestione, negli ultimi anni è stato investito molto, implementando un sistema di telecontrollo delle portate e dei volumi in rete, introducendo modelli matematici avanzati di gestione, distrettualizzando le reti e promuovendo un sistema diffuso di regolazione automatica di controllo della pressione. AQP quotidianamente è, altresì, impegnato in una intensa attività di ricerca e riparazione delle perdite. Oltre 300 milioni di Euro sono stati investiti complessivamente su tutto il territorio servito in tale direzione.

L’intervento di Foggia, pianificato dalla Regione Puglia, e pari a 10,6 mln di euro, rientra tra quelli previsti nel Piano PON FESR. I lavori, riguardano la sostituzione di tronchi strutturalmente non più idonei e la installazione di nuove opere idrauliche e termineranno entro questa estate.

Aqp precisa anche sulle perdite “di lieve entità” riscontrate in Via Francesco Paolo Parisi e in Via Manfredonia: “Erano note all’azienda. In via Parisi il guasto riguarda il premistoppa di una saracinesca, organo che regolamenta il flusso nella rete. I tecnici erano già intervenuti nelle settimane scorse ma, purtroppo, il problema si è ripresentato. Una squadra è al lavoro in queste ore per ripristinare il regolare funzionamento del tratto di rete. La riparazione della perdita in Via Manfredonia presenta delle difficoltà sotto il profilo tecnico. L’intervento è stato pianificato nei prossimi giorni".