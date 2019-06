Veterinario gratis per chi adotta dai canili, la proposta passa in Commissione: "Incentiviamo le buone pratiche"

Veterinari gratis per chi adotta dai canili. Passa in Commissione la proposta dei consiglieri di Forza Italia Nino Marmo e Giandiego Gatta. “Ringraziamo i colleghi consiglieri per aver approvato in III Commissione Sanità la nostra proposta per incentivare le adozioni degli amici a quattro zampe dai canili rifugio e dalle oasi feline della Regione, garantendo la corresponsione di rimborsi delle spese veterinarie e alimentari sostenute per prendersi cura dell’animale”, spiegano i promotori.

Marmo e Gatta, infatti, hanno presentato due emendamenti in merito al ddl 'Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione': “Abbiamo approvato -aggiungono - il primo emendamento al testo, che prevede l’impegno dei Comuni a provvedere, anche con risorse regionali, ai rimborsi per le spese veterinarie e alimentari. Il secondo emendamento che abbiamo depositato sarà esaminato durante la prossima seduta della Commissione, e ci auguriamo con i medesimi risultati: quest’ultimo stabilisce che i Servizi Veterinari della ASL assicurano l'erogazione di prestazioni veterinarie gratuite, compresa la microchippatura e la sterilizzazione, ai cani e ai gatti di proprietà di soggetti in situazione di svantaggio economico e di persone disabili".

"Un’altra norma che riteniamo vada approvata per dare un ulteriore segnale di sensibilità. Ringraziamo ancora i colleghi e speriamo che il provvedimento possa essere approvato in tempi brevi anche dall’aula. Come Regione - concludono Gatta e Marmo - vogliamo concretamente spronare e supportare i cittadini che donano una seconda opportunità ad animali che, diversamente, non vedrebbero altro che una piccola cella per tutta la vita”.