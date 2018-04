Gino Lisa, Gatta pungola la Regione: "Vogliamo il cronoprogramma per il completamento dell'opera"

"Un anno e mezzo per concludere l'iter per l'allungamento della pista dell'aeroporto Gino Lisa. Lo ha dichiarato il direttore generale di Aeroporti di Puglia e noi ne prendiamo atto, ma sul punto soffriamo di strabismo e vediamo doppio: da un lato, osserviamo le promesse della politica; dall'altro, la stessa politica mentre le disattende".

Così il vicepresidente del Consiglio regionale, Giandiego Gatta. "Per questa ragione - aggiunge - chiedo al presidente Emiliano e al presidente di Aeroporti di Puglia di fornirci un cronoprogramma dettagliato delle procedure affinché sia possibile avere contezza dello stato di avanzamento dei lavori. Peraltro, inutile sottacere che fra poco più di un anno e mezzo si svolgeranno le elezioni regionali e non vorremmo annoverare anche questo tra i numerosi annunci senza seguito, lasciando magari al futuro governo pugliese l'onere di spiegare ai cittadini come mai l'opera non sia stata già completata. Formalizzerò - conclude Gatta - la richiesta nella ennesima interrogazione consiliare, chiedendo al presidente Emiliano un supplemento di celerità nel darvi seguito, trattandosi di una questione su cui la comunità della Capitanata aspetta da troppo tempo".