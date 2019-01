Distrutte dall'alluvione, le aziende foggiane possono ora ricostruire: dalla Regione 850mila euro per 9 Comuni

La Regione Puglia ha trasferito a nove Comuni foggiani 866mila euro contro i danni dell'alluvione del 2015. “Alcuni impegni politici richiedono le qualità dei maratoneti: resistenza, ritmo e realismo – commenta l’assessore al Bilancio, Raffaele Piemontese-. Quando esondarono i torrenti, il 15 e il 16 ottobre 2015, ero diventato assessore regionale da tre mesi. Il disastro provocato dal fango alle case e alle aziende era un appello drammatico. Sono passati tre anni”.

“L'allora ministro dell'Agricoltura Maurizio Martina capì l'importanza di assicurare un contributo – continua ancora l’assessore foggiano-. Abbiamo interloquito con i Comuni in modo serrato fino all'estate scorsa e a poco prima di Natale, perché la burocrazia richiedeva una documentazione capillare dei danni, cose non facili da testimoniare quando il fango spazza via tutto. Perciò non vi fate ingannare dalle cifre non stratosferiche: ogni centesimo corrisponde alla possibilità di rimborsare un attrezzo agricolo perso, un finestrone di capannone riparato, un pozzo ricostruito”.

Gli 866mila euro sono così ripartiti: Biccari € 14.723,07; Bovino € 58.293,93; Castelluccio dei Sauri € 40.232,04; Castelluccio Valmaggiore € 230.278,18; Celle di San Vito € 108.686,80; Faeto € 763,12 ; Foggia € 10.550,96; Orsara di Puglia € 97.612,84; Troia 306.003,06.