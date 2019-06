Foggia, al via le domande per il Reddito di Dignità: ecco a chi è destinato e come ottenerlo

Il Comune di Foggia informa che dalle ore 12:00 del 24/06/2019 è attiva la piattaforma regionale www.sistema.puglia.it/red2019 per la presentazione delle domande di accesso al Reddito di Dignità (ReD 3.0).

La Regione Puglia, con Deliberazione n. 703 del 09 aprile 2019 ha ridisegnato la misura regionale di contrasto alla povertà al fine di includere in percorsi attivi di inclusione sociale e sostegno al reddito quei nuclei familiari che comunque non potranno beneficiare del Reddito di Cittadinanza per carenza di requisiti di accesso.

Le domande per accedere alla misura regionale Reddito di Dignità (ReD 3.0) possono essere compilate sia dai singoli cittadini che operino dalle proprie postazioni private, sia dagli operatori degli Sportelli CAF e dallo Sportello sociale dell’Ambito accreditato sito presso l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Foggia, in Via Fuiani, n. 16. Possono partecipare alla misura Reddito di Dignità regionale (ReD 3.0), due categorie di utenza, come di seguito indicato:

Categoria A - Istanze presentate dai cittadini

1. Famiglie numerose con 5 o più componenti in condizioni di fragilità economica;

2. Famiglie con almeno 3 minori in condizioni di fragilità economica;

3. Famiglie con almeno un componente non autosufficiente (domande ammissibili ma non finanziate per Assegno di Cura)

4. Famiglie di emigrati italiani che rientrano in Italia in condizioni di fragilità economica;

5. Famiglie di cittadini stranieri in condizioni di fragilità economica;

Categoria B - Istanze presentate d’ufficio dagli Ambiti territoriali

1. Donne vittima di violenza

2. Persone separate senza stabile dimora

3. Persone senza dimora

4. Nuclei familiari con almeno un componente con disabilità ammissibili a progetto “Dopo di Noi”.

in possesso dei requisiti previsti nell’Avviso pubblico che può essere scaricato dalla Piattaforma regionale, al seguente link: http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/red2019.

Si informa, inoltre che, già a partire dal 24 giugno, oltre al consueto "Supporto Tecnico" accessibile direttamente dalla piattaforma regionale, è attivo il servizio telefonico di supporto informatico al numero: 080/4670218 cui ricorrere in caso di dubbi e/o necessità di carattere tecnico attinenti alla presentazione dell’istanza di accesso alla misura regionale Reddito di Dignità (ReD 3.0); l’assistenza telefonica è garantita dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

Per ogni ulteriore informazione e/o approfondimento sulla misura, è attivo lo Sportello sociale presso l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Foggia, in Via Fuiani, n. 16.