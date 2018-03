Mafia e criminalità nel Foggiano: a Piemontese e D’Adamo il premio di laurea ‘Francesco Marcone’

Ieri pomeriggio presso la Fondazione Monti Uniti si è svolta la cerimonia di conferimento del primo premio di laurea dedicato alla memoria di Francesco Marcone, istituito dalla Fondazione per onorare tutte le vittime della mafia e della criminalità organizzata in Capitanata e per affermare e diffondere la cultura della legalità.

Durante la cerimonia, nel corso della quale sono stati premiati i vincitori Maria Assunta D’Adamo e Felice Piemontese, sono intervenuti il presidente della Fondazione, Aldo Ligustro, la vice presidente di Libera, Daniela Marcone ed il fratello Paolo, i figli dell'ex direttore dell'Ufficio del Registro assassinato in circostanze tutt'ora misteriose nel 1995.

Il premio, riservato ai laureati che abbiano discusso una tesi di laurea magistrale presso uno dei dipartimenti dell’Università degli Studi di Foggia, avente ad oggetto lo studio delle mafie e della criminalità organizzata in Capitanata, avrà cadenza annuale e verrà assegnato ogni anno in occasione della Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie.