Un ponte tibetano sul vallone di Pulsano, sospesi nel vuoto tra Manfredonia e Monte. L'ing. De Meo: "10mila turisti d'estate"

Un ponte tibetano sul valone di Pulsano: è questa l'idea dell'ing. Michelangelo De Meo: "Un percorso lungo 400 metri, altezza da terra 200 metri e a 450 m di altezza circa sul livello del mare. Potremmo attrarre 10mila turisti ogni estate" spiega su Facebook.

Una idea per le città di Manfredonia e Monte Sant'Angelo "solo per persone coraggiose. Sospesi nell'aria in un ambiente naturale e un paesaggio mozzafiato e grandi emozioni, per valorizzare una vecchia strada abbandonata da valorizzare"