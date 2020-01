Forbes 'incorona' Peppe Zullo: è tra le 100 eccellenze italiane nel campo della ristorazione

Orsara di Puglia e il suo 'chef contadino' Peppe Zullo finiscono sulle colonne dell'edizione italiana di Forbes, il magazine più famoso al mondo per classifiche, innovazione e cultura economica.

Ad annunciare l'ambito risultato è lo stesso Zullo: "Voglio condividere con voi una grande gioia. L'edizione italiana del magazine più famoso al mondo su classifiche, innovazione e cultura economica Forbes mi ha inserito tra le 100 eccellenze italiane, che si distinguono nel settore ristorazione. Una gioia, sì, ma anche un onore e la conferma che quando si lavora con impegno, passione, amore e sacrificio ogni piccolo sforzo è ripagato".

In particolare, a pagina 3, il direttore Alessandro Rossi racconta de "Il paese del bello e del buono"; scrive che "l'eccellenza è qualcosa che va addirittura oltre il successo. L’eccellenza è la perfezione, il genio, il sacrificio, la tradizione, l’innovazione". Un concetto con il quale Zullo va a nozze: "Concordo appieno. Per la perfezione resto dell'idea che non si finisce mai di imparare e riconoscimenti come questi mi danno la carica per continuare a formarmi e studiare, sempre".