Regalo di Natale per le strade di Capitanata: il Governo aggiunge altri 10 milioni di euro al Patto per la Puglia

Il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, Giuseppe Provenzano, e il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, hanno firmato oggi un atto aggiuntivo al Patto per lo sviluppo della Regione Puglia, con il quale vengono assegnati 10milioni e 607mila euro (10 mln risorse FSC e 607 risorse comunali) per l’intervento della messa in sicurezza delle infrastrutture esistenti, per l’attuazione di un piano straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne, per interventi straordinari riguardanti le strade secondarie comunali nei Comuni con popolazione inferiore a duemila abitanti.

Saranno così disponibili oltre dieci milioni di euro per la manutenzione delle strade nei comuni – principalmente montani delle aree della Capitanata – dove è maggiore il rischio dovuto alle difficili condizioni meteorologiche e al contesto orografico. “Ringrazio – ha detto il presidente Emiliano – il ministro Provenzano – per l’impegno mantenuto. Presto partiranno, grazie anche alla collaborazione dei Comuni, gli interventi di riparazione e manutenzione in zone che non abbiamo dimenticato, ma che sono il cuore della Puglia più profonda”.