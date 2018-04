Foggia ottiene 1,8 milioni per la bonifica delle discariche di Passo Breccioso

La sezione “Ciclo rifiuti e bonifiche” della Regione Puglia ha ammesso a finanziamento, per un ammontare di 682mila 283 euro, il progetto presentato dal Comune di Foggia con riferimento alla caratterizzazione delle ex discariche dismesse in località Passo Breccioso. È stato inoltre ammesso a finanziamento, per un ammontare di 1 milione 137mila 840 euro, anche il progetto per l’esecuzione del piano di caratterizzazione ed elaborazione delle discariche denominate ex Agecos-Frisoli in località Passo Breccioso.

«Si tratta di un finanziamento rilevante, importante per il suo peso economico e per la sua destinazione in termini di obiettivi – commenta l’assessore comunale con delega all’Ambiente, Francesco Morese –. Attraverso questi fondi potrà essere avviato efficacemente il percorso per la bonifica delle discariche di Passo Breccioso, tema che da tempo è all’attenzione dell’Amministrazione comunale».

«La caratterizzazione delle discariche ex Agecos-Frisoli è un passaggio fondamentale, per il quale gli uffici del Comune di Foggia hanno messo in campo uno sforzo di progettazione utile a correggere la situazione che abbiamo ereditato al momento del nostro insediamento a Palazzo di Città – aggiunge l’assessore Morese –. In questa fase, soprattutto intorno ad una questione strategica e delicata come quella che riguarda il ciclo dei rifiuti, serve una consapevolezza larga e diffusa, tanto dentro il perimetro istituzionale quanto nell’ambito politico, mettendo al bando polemiche che rischiano di distrarci da quello che è il reale obiettivo che abbiamo il dovere di cogliere nell’interesse della nostra comunità».