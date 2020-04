Parcheggi gratis per tutti a Foggia. Per medici, infermieri, oss e volontari della protezione civile anche gli autobus

Il Comune di Foggia e ATAF SpA hanno deliberato la gratuità dei mezzi pubblici del trasporto pubblico locale per il personale sanitario e gli operatori della Protezione Civile. In seguito alle sollecitazioni del Sindaco Franco Landella e alla sua richiesta di sensibilità per alcune categorie di lavoratori, che sono in prima linea in questa emergenza, dopo una attenta verifica delle condizioni dei flussi economici derivanti dai titoli di viaggio, l'azienda ATAF SpA accoglie e condivide appieno la possibilità per loro di usufruire dell'esenzione totale dal pagamento dei titoli di viaggio.

L'esenzione riguarda tutto il personale medico, infermieristico e sanitario e tutti gli operatori della Protezione Civile, a cui basterà esibire il tesserino lavorativo al verificatore di bordo. È inoltre sentimento di ATAF estendere tale esenzione anche ai dipendenti delle attività commerciali del settore alimentare, a cui basterà esibire ai verificatori una autocertificazione che indichi il proprio datore di lavoro, per poter utilizzare liberamente il trasporto pubblico locale. Il Comune di Foggia ha previsto, inoltre, la sospensione della tariffazione su tutti i posti auto oggetto di pagamento di sosta su strada, ad esclusione del parcheggio Ginnetto sito in via Diomede, del parcheggio Zuretti in corso Roma e del parcheggio Vincenzo Russo su corso Garibaldi, dal giorno 6 aprile al prossimo 3 giugno, salvo il venir meno delle stringenti misure di prevenzione previste nei DPCM.

Comune di Foggia e ATAF auspicano, anche al fine del contenimento dei costi di gestione connessi al personale, il ricorso all'attivazione del Fondo Integrazione Salariale per gli ausiliari del traffico contrattualizzati con la società Apcoa Parking, per un totale di nove settimane. Tali decisioni ribadiscono la straordinarietà del momento e l'eccezionalità dell'impegno quotidiano svolto da alcune categorie di lavoratori. Gli stessi autisti e dipendenti ATAF offrono un servizio pubblico primario, sempre in prima linea, esattamente come altri operatori che svolgono attività essenziali, insieme agli eroi in corsia.

