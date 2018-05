Buoni libro: finalmente scattano i pagamenti (solo presso l'Unicredit di Piazza Giordano)

Da Palazzo di Città giunge una notizia che farà piacere ai tanti foggiani che attendevano da tempo il pagamento dei buoni libri. Dal Comune spiegano i motivi dei ritardi e le modalità di riscossione.

Buoni libro: i motivi del ritardo

"Gli uffici finanziari del Comune di Foggia hanno ricevuto il cronoprogramma dalla banca Unicredit per il pagamento dei buoni libro per l’anno scolastico in corso. Quest’anno sono cambiate le disposizioni giunte dalla Regione Puglia, in cui sono direttamente le famiglie a dover presentare le fatture dell’acquisto dei libri di testo per poi essere rimborsate, mentre fino allo scorso anno le famiglie ricevevano il buono libro da presentare alle librerie che a loro volta richiedevano il rimborso.

Una disposizione per il controllo della spesa effettiva sostenuta dalle famiglie per i libri di testo che la Regione Puglia ha inteso porre in essere da quest’anno. Le modifiche intervenute in tema di mandati di pagamento hanno reso, poi, indispensabili, nei casi in cui i pagamenti riguardano numerosi beneficiari, preventivi accordi rispetto alle modalità di emissione dei mandati con gli Uffici della tesoreria comunale.

Sull'attuale situazione hanno inciso, inoltre, gli aggiornamenti dei programmi informatici dell'Ente e di quelli della tesoreria (indispensabili dopo le ulteriori modifiche legislative). I pagamenti avverranno esclusivamente nella filiale Unicredit di piazza Umberto Giordano 17, a Foggia, con cassa dedicata, in corrispondenza delle date indicate, in orario di sportello"

Buoni libro: ecco i giorni dei pagamenti

Di seguito è riportata la calenderizzazione prevista dall’istituto di credito, programmata sulla base delle lettere iniziali dei cognomi dei beneficiari:

23 maggio 2018 ABA-AZZ

24 maggio 2018 BAD-BUO

25 maggio 2018 CAG-CAT

29 maggio 2018 CAV-CONT

30 maggio 2018 COP-D'AV

5 giugno2018 DEB-D'ER

6 giugno2018 DIB-D'UV

7 giugno 2018 EPI-FUS

8 giugno 2018 GAL-JIJ

12 giugno 2018 KAP-LAU

13 giugno 2018 LEC-MAP

14 giugno 2018 MAR-MIU

15 giugno 2018 MOF-PAG

18 giugno 2018 PAL-PEZ

19 giugno 2018 PIA-RAM

20 giugno 2018 REN-RUT

21 giugno 2018 SAB-SEV

22 giugno 2018 SGU-STR

25 giugno 2018 TAF-VAZ

26 giugno 2018 VEL-ZUZ