Voilà l'ostrica San Michele: è garganica la prima eccellenza dell'ostricoltura Made in Puglia

Verrà presentata in esclusiva lunedì 25 marzo in occasione del congresso Idenità Golose Milano, presso il punto di degustazione di Oyster Oasis all'interno MiCo- Milano Congressi di via Gattamelata, l'ostrica di San Michele, la prima eccellenza dell'ostricoltura Made in Puglia.

Oyster Oasis è "un progetto ambizioso sviluppato da un gruppo di professionisti accomunati dalla passione e da una profonda conoscenza di quello che è senza dubbio il più regale tra i frutti del mare". Obiettivo, quindi, quello di portare la cultura delle ostriche nel Bel Paese"

La presentazione di 'San Michele', l'Ostrica del Gargano, vedrà la partecipazione dello chef Dario Guidi.