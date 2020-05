Formazione 4.0 e Lavoro, il futuro possibile: porte aperte all'Apulia Digital Maker, nuovi corsi e opportunità

Le prospettive occupazionali assicurate dall’alta formazione nel settore dell’innovazione tecnologica e digitale è il tema del focus proposto nel secondo 'open day' online dell’Its Apulia Digital Maker, in programma giovedì14 maggio, alle 17.30, in diretta live su facebook.com/ apuliadigitalmaker.

A partecipare alla riflessione di ampio respiro saranno quattro voci: Angelo Coletta presidente di Italia Start Up, Domizio Paolone, referente area transizioni Puglia e Basilicata - direzione territori di Anpal servizi Spa e due diplomati dell’Its pugliese del settore Ict, Mattia Giannuario, ora 3D artist per Rainbow Cgi studios e Saverio Veccaro, sviluppatore app in VR AR per Cinemagica, che racconteranno i traguardi professionali raggiunti dopo la loro positiva esperienza formativa presso l'Apulia Digital Maker.

Il Sistema Its Italia | Dopo che il decreto firmato ad inizio maggio dalla ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha assegnato oltre 33 milioni di euro al fondo per l’istruzione tecnica superiore, il modello formativo degli Its - che offre risultati importanti in termini occupazionali e di sviluppo del tessuto imprenditoriale ai tempi di Industria 4.0 - la proposta formativa delle 104 fondazioni del sistema Its acquista sempre più rilievo nel panorama nazionale. L’Apulia Digital Maker è tra i sei Its della rete di eccellenza della Regione Puglia - che insieme al Miur e attraverso i fondi comunitari, finanzia i corsi di specializzazione - e ha deciso di proporre questa formula di call conference 'smart' per la presentazione dei nuovi corsi biennali di alta formazione post diploma nel settore delle tecnologie dell’informazione e comunicazione, in avvio il prossimo ottobre presso le sedi di Foggia, Bari, Lecce, e Molfetta.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I corsi del biennio 2020/22 | Alla luce della incoraggiante partecipazione registrata al primo evento, l'Its Apulia Digital Maker, quindi, ha programmato le attività di orientamento con un ciclo di eventi in diretta streaming, che ogni settimana vedrà la partecipazione di esperti del settore per far conoscere i percorsi di Developer 4.0, co-progettato con Exprivia e 3D Artist e Digital video designer, organizzati con Apulia Film Commission e la collaborazione di affermate imprese del settore audiovisivo e hi-tech. I partecipanti potranno così approfondire i profili formativi, i programmi didattici e gli sbocchi professionali relativi a questi nuovi corsi biennali di specializzazione, per cui sono aperte le pre-iscrizioni per il biennio 2020/2022, sul portale www. apuliadigitalmaker.it. Oltre queste sessioni di approfondimento online su obiettivi e modalità dei corsi, è possibile, per gruppi classe o singoli utenti interessati, fissare su richiesta appuntamenti per l’orientamento a distanza, scrivendo all’indirizzo: comunicazione@ apuliadigitalmaker.it.