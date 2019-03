Offerte di lavoro a Foggia, partono le selezioni di 'Ev Group': ecco come candidarsi

Il 18 marzo a Foggia c/o il Centro per l’Impiego, “EV GROUP – ANIMAZIONE & SPETTACOLO”, seleziona capi villaggio, animatori mini e junior club, animatori di contatto e polivalenti, ballerini, coreografi, istruttori fitness, zumba e balli. E ancora, animatori sportivi (tennis, arco, windsurf, canoa), assistenti bagnanti, cabarettisti, musicisti piano-bar, cantanti, dj e tecnici audio-luci, scenografi, costumisti, direttori artistici e capi animazione. Clicca qui per avere tutte le informazioni sulle selezioni

Per partecipare alle selezioni invia il tuo curriculum + foto a: recruiting@regione. puglia.it indicando in oggetto “Selezioni EV Group 2019” e precisando nella e-mail i profili (max 2) per i quali ti candidi e la data della selezione a cui intendi partecipare

Alla tua e-mail di contatto riceverai il dettaglio delle informazioni sulla procedura di selezione.

N.B.: i curriculum ricevuti anche dopo la scadenza del 10 marzo (come indicato sulla locandina), saranno comunque valutati