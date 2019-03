FantaMaster, l’azienda dal cuore foggiano cerca una figura full-time

DigitalGoal Ltd, l’azienda dal cuore foggiano che ha realizzato la famosa app per il Fantacalcio FantaMaster, ricerca uno sviluppatore mobile (Android e/o iOS) full-time per ampliare il proprio team a partire da subito.

Entrare a far parte del team di FantaMaster significa saper lavorare in autonomia, essere pronti a mettersi in gioco e accettare importanti responsabilità già dal primo giorno di lavoro. Ti saranno richiesti un impegno enorme e risultati formidabili ma avrai la possibilità di toglierti grandissime soddisfazioni.

Il nostro team è giovane (siamo tutti under 30) ma molto competente e si contraddistingue per una grande propensione all’innovazione: la nostra mission consiste nel continuare a rivoluzionare il settore del Fantacalcio in Italia.

Trattandosi di un’azienda liquida (tutto il team lavora da remoto e si trova in località diverse), il lavoro sarà svolto interamente da remoto, quindi è necessaria un’ottima capacità di gestione del proprio tempo, senso di responsabilità ed una buona connessione ad Internet. Siamo molto flessibili su orari, ferie e organizzazione del lavoro ma chiediamo precisione e serietà.

Ulteriori dettagli sul lavoro e come inviare la propria candidatura sono disponibili qui: https://www.fantamaster.it/sviluppatore-mobile-ios-android/

Chi siamo

DigitalGoal Ltd, l’azienda proprietaria di FantaMaster, è un’ambiziosa e dinamica startup nata

all’inizio del 2017.

L’azienda è fortemente connotata da un approccio “mobile first” ed opera nel settore del digital publishing con un focus particolare sul mondo del calcio e dei fantasy game.

Attualmente il suo progetto di maggior rilievo è l’applicazione FantaMaster, che è diventata in brevissimo tempo un punto di riferimento (quasi 1 milione utenti registrati, quasi 1.5 milioni di downloads in circa 3 anni) per il Fantacalcio in Italia.

Nonostante la sua giovane età, la startup è solida e indipendente, si tratta infatti di un’azienda bootstrapped, ovvero che non ha mai ricevuto finanziamenti esterni ed è stata profittevole fin dalla sua nascita.

Il team è attualmente composto da 8 persone.