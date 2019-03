FoggiaToday cerca un Web Editor

La figura ricercata verrà inserita a supporto della redazione e riceverà una formazione specifica, mirata al raggiungimento dell'autonomia nello svolgimento delle attività editoriali e commerciali.

Nello specifico si occuperà di:

elaborare video interviste attraverso l’utilizzo di diversi formati, come articoli scritti, video, foto e audio;

redigere testi per il web a carattere pubblicitario;

partecipare ad eventi e inaugurazioni commerciali;

aggiornare i contenuti dei canali tematici della testata;

realizzare e pubblicare articoli relativamente ad argomenti su curiosità e contenuti leggeri ottimizzati in ottica Facebook

creazione contenuti web SEO.

CHI STIAMO CERCANDO:

Una persona curiosa, precisa, e incline alla scrittura giornalistica con competenze base nel settore social media e web editing.

Una persona diplomato/a e/o laureato/a, che possiede un’ottima conoscenza della lingua italiana e ottime capacità di scrittura.

Costituiscono titoli preferenziali: buon utilizzo di Wordpress, capacità base di videomaking e montaggio video, capacità di redarre contenuti ottimizzati per Google e Social Media, interesse per l'ambito pubblicitario e commerciale.

Se credi di avere i requisiti adatti e vuoi entrare a far parte della nostra famiglia, inviaci un cv all'indirizzo mail: job-press@citynews.it, con tutte le esperienze avute in ambito editoriale, indicando il tipo di collaborazione svolta, la durata e gli articoli scritti anche in ottica commerciale.

La retribuzione e l’inquadramento verranno commisurati in relazione al superamento da parte del candidato/a del periodo di formazione.

I candidati ambosessi (D.lgs n. 198/2006) sono invitati a leggere l'informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. EU 679/2016 al seguente indirizzo.