Musei, siglato l’accordo sulla continuità di servizio: salvi 29 posti di lavoro

E’ stato firmato venerdì in Prefettura a Foggia, l”’accordo relativo alla continuità in servizio”, per i lavoratori impiegati nei servizi museali della provincia di Foggia. A dare la lieta notizia, sono le segreterie provinciali di Filcams CGIL, Fisascat Cisl, Uiltucs UIL, che hanno siglato l’accordo con i rappresentanti della Regione Puglia, del Teatro Pubblico Pugliese, della Provincia di Foggia e della Società Promodaunia.

“Si tratta di un risultato straordinario - affermano i segretari Generali Gianni Palma, Elio Dota e Leonardo Piacquaddio - che ci consente, attraverso l’applicazione della clausola sociale, di conservare i 29 posti di lavoro seriamente messi a rischio, e che oggi trovano la garanzia di prosecuzione dei rapporti di lavoro attraverso il ruolo attivo ed tempestivo, da parte della Regione Puglia”.

“A tale proposito - continuano i rappresentanti sindacali - ci pare doveroso ringraziare il Presidente della Regione Michele Emiliano, l’Assessore Regionale al Bilancio Raffaele Piemontese, nonché l’Assessore alla Cultura Loredana Capone, non solo per l’interessamento a questa difficile vertenza, ma anche per aver posto in essere i provvedimenti amministrativi utili alla tutela dei livelli occupazionali. Con la firma di questo accordo – concludono Palma, Dota e Piacquaddio – poniamo le basi per un rilancio dell’intero settore in Capitanata, attraverso la conservazione dei posti di lavoro, e nel contempo, la valorizzazione e l’utilizzo di strutture museali ed attività culturali che faranno crescere ancora di più la città di Foggia e la Capitanata”.