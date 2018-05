Cerignola, Meterangelis: “A breve i lavori di manutenzione delle strade rurali"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

“Grazie alla sensibilità e all’attenzione dimostrata dalla Giunta Metta e dall’assessore al Patrimonio Pasquale Morra, a breve saranno riasfaltate e messe in sicurezza le arterie delle zone rurali e delle Borgate di Cerignola. Una tipologia di interventi che manca da circa 35 anni”. A dare la notizia, Bruno Meterangelis, Presidente dell’Agenzia per l’Agricoltura del Comune di Cerignola. Nel dettaglio, per un importo complessivo di 150mila euro saranno eseguiti interventi di manutenzione delle seguenti arterie: 1. Strada Comunale Santo Stefano 2. Strada Comunale Pavoni 3. Strada Comunale Canneto Vecchio 4. Strada Comunale Canneto 5. Strada Comunale Canneto Nuovo bis 6. Strada Comunale Olmo 7. Strada Comunale di collegamento tra Olmo - S.P. 72 BORGATE 1. Posta Angeloni 2. Borgo Libertà I lavori partiranno entro giugno 2018. Inoltre, saranno tappate le buche presenti su numerose strade del territorio. “È una notizia importante per Cerignola. I lavori di manutenzione ordinaria del manto renderanno più facili e fruibili i collegamenti tra le zone rurali e le Borgate e il resto della città. Siamo davvero molto soddisfatti per un intervento importante che era assente nella nostra città da diversi decenni. Ed è quindi giusto rimarcare questo altro importante obiettivo raggiunto dall’Amministrazione Metta”, conclude Meterangelis.