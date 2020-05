Un regalo di nozze agli sposi dalla Regione Puglia: "Se non rimandate il matrimonio all'anno prossimo"

"Convincere le persone a non rimandare il matrimonio all’anno prossimo, potrebbe essere importante. Se noi riuscissimo a gestire un aiuto concreto alle coppie che si vogliono sposare, inducendole a fare l'investimento generale, sarebbe perfetto e auspicabile. Insomma anche la Regione Puglia partecipa al regalo di nozze per i giovani sposi”. Lo ha detto il governatore Michele Emiliano, soffermandosi sulle “grandi cerimonie e sui gestori delle grandi sale di ricevimento”, oltre che sull’entertainment, durante la riunione in videoconferenza del Tavolo di lavoro dell'apposito comitato tecnico scientifico. La Regione è consapevole della necessità di un piano straordinario di sostegno per il settore del wedding.

“Anche per quanto riguarda l’entertainment – ha proseguito il presidente - occorre mettere In campo misure di difesa perché questo settore ha costi (a prescindere dal funzionamento) molto, molto elevati”.

Hanno partecipato in collegamento oltre 60 persone tra rappresentanti di diversi settori della ristorazione, del wedding, dell’entertainment. Oggi è iniziato il lavoro di confronto e di consultazione (che poi proseguirà con tavoli ristretti e dedicati a ciascun settore) con tutte le associazioni di categoria che poi il Comitato tecnico scientifico deve tradurre in linee guida regionali, con tutte le prescrizioni necessarie per le attività di ristorazione, tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie, nelle aree di servizio e rifornimento carburante, wedding ed entertainment.

Il Comitato accompagnerà per un anno la Puglia nel lavoro di monitoraggio, sottoponendo quindi a verifica tutto quello che accade, producendo atti e documenti. “Noi dobbiamo verificare – ha continuato Emiliano - se le regole che in maniera unitaria in tutta Italia stanno funzionando nei settori di competenza di questo gruppo di lavoro, si adattano o non si adattano alla nostra realtà economica. Il nostro obiettivo è adattare le regole ai nostri territori e alla nostra realtà, in modo tale che funzionino”.

Il governatore ha espresso l'auspicio che la la Puglia tenga alto il "livello di eccellenza, con tutte le garanzie di qualità, di sapori, di accoglienza che ci hanno sempre caratterizzato”.

“Dobbiamo reinventarci – ha dichiarato l’assessore all'Industria Turistica Loredana Capone - mantenendo forte la nostra identità. Quali sono i margini di manovra che abbiamo? Trovare spazi quanto più è possibile all’aperto. Noi che proprio sugli spazi all’aperto abbiamo sempre contato: i borghi, le piazze e le masserie innanzitutto. Ricordo che la maggior parte dei turisti che sono stati interpellati rispetto alla bellezza della Puglia hanno detto che ciò che ricordano con maggiore empatia ed emozione sono le passeggiate nei centri storici.

Se su questo i comuni attivando una semplificazione nelle concessioni ci potrebbero aiutare. Occorrerebbe quindi fare una mappatura dei luoghi da sottoporre anche al giudizio dei nostri esperti epidemiologi che si possono presentare come accessibili e utili in questo momento. Potremmo coinvolgere Anci al tavolo tecnico per ragionare sulle formule semplificative e scarsamente onerose o addirittura gratuite per le concessioni di piazze e piazzette nei borghi".

“Dobbiamo sperimentare aperture in sicurezza – ha concluso la Capone – a cominciare da eventi che non siano particolarmente grandi”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery