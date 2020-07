Restyling per la Sp 75, Foggia - Borgo Mezzanone: "Basta essere terra di nessuno! L'illegalità si combatte anche con il decoro"

Al via i lavori per la messa in sicurezza della provinciale 75, la strada che collega Foggia a Borgo Mezzanone. Lo annuncia il presidente della Provincia, Nicola Gatta, che rilancia: "Borgo Mezzanone non può e non deve continuare ad essere terra di nessuno!"

"La sfida che abbiamo davanti è quella non solo di bonificare ma anche di riqualificare e valorizzare quest'area. In questa prospettiva - continua - si inserisce il progetto di bonifica presentato dalla Provincia, in stretto raccordo con la Prefettura, nel Contratto Istituzionale di Sviluppo - Cis Capitanata e finanziato per un importo di circa 3,5 milioni di euro".

"In questi giorni, la Provincia con fondi propri sta effettuando interventi di manutenzione straordinaria sulla SP 75, per rendere sicuro e agevole l’accesso a questa parte del nostro territorio. Sono convinto - conclude Gatta - che l’illegalità si combatte anche con il decoro e la cura del territorio".