Chiude la Sp 109 (Lucera-San Severo): al via i lavori, strada sarà più sicura e moderna

Con ordinanza n. 7 del 12.03.2019, il dirigente del Settore Viabilità della Provincia di Foggia, Emanuele Bux, ha disposto la chiusura al traffico della s.p. n. 109 (di Lucera) per esecuzione lavori stradali di “Ammodernamento e messa in sicurezza del tronco stradale compreso tra i comuni di San Severo e Lucera – 1° LOTTO dal km. 2+900 al km. 5+325”

Il provvedimento dispone anche la contemporanea deviazione del traffico per i mezzi provenienti da San Severo e diretti a Lucera, lungo il seguente percorso della S.S. n. 16 (Adriatica): dallo svincolo con la S.P. n. 109 (di Lucera) al km. 2+900, allo svincolo a rotatoria con la S.P. n. 16 (San Severo – Piano Devoto) e lungo la S. p. n. 13 (Foggia – Torremaggiore), dall’incrocio con la S.P. n. 16 (San Severo – Piano Devoto), all’incrocio con la S.P. n. 109 (di Lucera), in prossimità del km. 5+325, come da allegate planimetrie; • la contemporanea deviazione del traffico per i mezzi provenienti da Lucera e diretti a San Severo, lungo il seguente percorso della S. P. n. 13 (Foggia – Torremaggiore): dall’incrocio con la S.P. n. 109 (di Lucera) al km. 5+325, all’incrocio con la S.P. n. 16 (San Severo – Piano Devoto); lungo la S.P. n. 16 (San Severo – Piano Devoto): dall’incrocio con la S.P. n. 13 (Foggia – Torremaggiore), all’incrocio con la S.S. n. 16 (Adriatica) e, lungo la S.S. n. 16 (Adriatica), dall’incrocio con la S.P. n. 16 (San Severo Piano Devoto) allo svincolo con la S.P. n. 109 (di Lucera) al km. 2+900.

L'ordinanza entra in vigore dalle ore 7.00 del 18.03.2019 e resterà in vigore fino alle ore 7.00 del 20.11.2019.