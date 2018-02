Foggia, aperte le iscrizioni alle Scuole dell’Infanzia Comunali Paritarie per l’anno scolastico 2018/2019

Sono aperte le iscrizioni alle Scuole dell’Infanzia Comunali Paritarie per l’anno scolastico 2018/2019. Le domande di iscrizione potranno essere presentate dalle ore 9.00 alle ore 12.00 di ogni giorno, escluso il Sabato, e dalle ore 15,30 alle ore 17.30 del Giovedì e del Martedì presso la Direzione, in Via Ugo La Malfa n.8/A, fino al 28 febbraio 2018.

Possono essere iscritti, ai sensi della C.M. n. 14659 del 13 novembre 2017, le bambine e i bambini che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre 2018, il terzo anno di età. Possono, altresì, chiedere l’iscrizione alla scuola dell’infanzia le famiglie le cui bambine e i cui bambini compiono tre anni di età dopo il 31 dicembre 2018 e, comunque, entro il 30 aprile 2019. Per questi ultimi, l’ammissione alla frequenza, sarà consentita dopo aver esaurito le liste di attesa ed in presenza di disponibilità di posti.

Le graduatorie, formate secondo la capienza obiettiva del plesso, il bacino d’utenza predefinito e in base ai punteggi attribuiti alle dichiarazioni contenute nei moduli di iscrizione, saranno affisse presso le singole Scuole dal 26 marzo al 6 aprile 2018. Eventuali osservazioni e/o integrazioni potranno essere presentate presso gli uffici della Direzione entro e non oltre il 13 aprile 2018. Le graduatorie definitive saranno affisse il 20 aprile 2018. La Direzione si riserva la facoltà, interpellati i genitori, di assegnare i bambini non compresi nelle graduatorie, anche in plessi diversi da quelli richiesti.

Si comunica, inoltre, che il servizio mensa potrà essere erogato solo nelle Scuole Comunali (con orario scolastico prolungato dalle 8 alle 16) ‘Sorelle Agazzi’ di Via Menichella, ‘Ferrante Aporti’ di Via Grieco, ‘Arpi’ di via Don Michele Di Gioia e ‘Luigi Sturzo’ di viale degli Aviatori, previa manifestazione di adesione da parte dei genitori e con riserva di comunicarne l’avvio dopo la verifica del raggiungimento di un numero minimo di adesioni e previo pagamento di una quota di partecipazione pari al 10% della tariffa prevista per la frequenza fino alle ore 16.00 ed al pagamento della quota mensile così come determinata con la delib. G.C. n.138/2017.

Il pagamento, non rimborsabile, della tassa di iscrizione corrispondente alla fascia di reddito di appartenenza, come da modello I.S.E.E. relativa all’anno 2017, dovrà essere effettuato entro e non oltre il il 31 luglio 2018. La copia della ricevuta di avvenuto pagamento dovrà essere consegnata in Direzione o inviata tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica: scuolainfanzia.iscrizioni@comune.foggia.it.

Inoltre, presso le scuole ‘Sorelle Agazzi’ di via Menichella, ‘Ferrante Aporti’ di via Ruggiero Grieco, ‘Arpi’ di via don Michele Di Gioia, ‘Antonio Lepore’ di via Ordona Lavello, ‘Angela Fresu’ di via Consagro, ‘Don Milani’ di via Monsignor Farina, ‘San Filippo Neri’ di viale Candelaro, ‘Gianni Rodari’ di via Bramante, ‘Luigi Sturzo’ di viale degli Aviatori e ‘Rabindranah Tagore’ di Via Gioberti, le famiglie potranno partecipare all’open day, nei giorni sabato 17 e 24 febbraio, per conoscere l’offerta formativa e l’organizzazione scolastica delle Scuole Comunali dell’Infanzia.