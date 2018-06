Congresso nazionale Uila: pioggia di incarichi di prestigio per la delegazione foggiana

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Si è concluso il 6° Congresso nazionale UILA. Tra le tante cose, ha suscitato particolare emozione nei delegati foggiani il passaggio che il Segretario nazionale UILA, Stefano Mantegazza, ha dedicato nel suo intervento conclusivo al gruppo dirigente della UILA territoriale di Foggia elogiandone pubblicamente alcune iniziative intraprese.

Successivamente grande è stata la soddisfazione del gruppo dirigente foggiano quando si è passati alla elezione di un consistente numero di delegati del nostro territorio negli organismi statutari nazionali: Antonio Castriotta (Foggia) nell’Esecutivo nazionale UILA, Annarita Barrasso (Cerignola) e Stefania Mastromauro (San Paolo Civitate) nel Consiglio nazionale UILA, Guerra Antonio (Vieste) supplente nel Consiglio nazionale UILA, Francesco Capacchione (San Ferdinando di Puglia) eletto nell’esecutivo nazionale UIMEC, Roberto Finaldi (Foggia) supplente nel Consiglio nazionale FILBI, Barrasso Annarita (Cerignola), Antonio Castriotta (Foggia), Guerra Antonio (Vieste), Mastromauro Stefania (San Paolo Civitate) delegati al Congresso nazionale UIL, Francesco Capacchione (San Ferdinando di Puglia), Addolorata Fragasso (San Ferdinando di Puglia) e Leonardo Paparella (Cerignola) supplenti al Congresso nazionale UIL.

“Al di là dell’importanza degli incarichi da rivestire, si tratta di un notevole e graditissimo riconoscimento alla attività svolta dall’intero gruppo dirigente UILA territoriale di Foggia che ha saputo conquistare nel tempo la fiducia di un consistente numero di Lavoratrici e Lavoratori del territorio.", afferma Antonio Castriotta che aggiunge: “I brillanti risultati raggiunti non sono un punto di arrivo; da lunedì si ricomincia a lavorare con rinnovato impegno per consolidare la fiducia ottenuta dagli iscritti e per accrescere il numero degli aderenti alla nostra organizzazione. Un ringraziamento particolare alla UILA nazionale e regionale, alla UIL e a tutto il gruppo dirigente UILA territoriale di Foggia, alle RSU, ai delegati, ai Capi Lega, agli iscritti. Ci impegneremo per ricambiare la fiducia in noi riposta dalle iscritte e dagli iscritti”.