Nasce l’Associazione di Promozione Sociale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Foggia. L'organismo si è costituito nella sede dell’ordine professionale, alla presenza del notaio Antonio Stango, e si propone finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (beneficenza) agli iscritti e ai propri familiari.

“Ciò costituisce un importante strumento per aiutare le colleghe e i colleghi che sono in difficoltà economiche e/o fisiche”, è stato il commento del Presidente dell'Odcec di Foggia, Mario Cardillo. L’associazione, che ha visto la luce dopo un attento studio da parte degli iscritti all’Ordine specializzati nel settore anche alla luce delle nuove disposizioni sugli Enti del Terzo Settore, si propone di raccogliere fondi tramite gli strumenti che la legge mette a disposizione delle associazioni (tra cui l’iscrizione agli enti per il cinque per mille) per destinarli ai commercialisti o a loro familiari che si trovino ad affrontare difficoltà temporanee o permanenti. I soci costituenti hanno eletto in sede di costituzione quale presidente il Prof. Mario Cardillo, vicepresidente il dott. Giovanni Viola, tesoriere la dott.ssa Anna Maria Impagnatiello e segretario il dott. Fabio Carità. L’Associazione sarà immediatamente operativa ed è aperta all’adesione di altri iscritti.